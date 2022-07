AEW: Niente title shot per Hirooki Goto e Yoshi-Hashi, gli Young Bucks vincono con una super Meltzer Driver (Di sabato 2 luglio 2022) Lo scontro tra AEW e NJPW continua anche dopo Forbidden Door, nell’ultimo episodio di Rampage abbiamo infatti assistito al match di coppia tra gli Young Bucks ed il team composto da Hirooki Goto e Yoshi-Hashi. I fratelli Jackson avevano raccolto il guanto di sfida durante l’ultimo episodio di Dynamite, in caso di vittoria il duo nipponico avrebbe ottenuto una title shot. Un bell’incontro chiuso con una splendida Meltzer Driver I due tag team hanno messo in scena una contesa molto divertente ed equilibrata, il duo formato da Hirooki Goto e Yoshi-Hashi è andato vicino alla vittoria in più di un’occasione ma alla fine sono stati i campioni di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 2 luglio 2022) Lo scontro tra AEW e NJPW continua anche dopo Forbidden Door, nell’ultimo episodio di Rampage abbiamo infatti assistito al match di coppia tra glied il team composto da. I fratelli Jackson avevano raccolto il guanto di sfida durante l’ultimo episodio di Dynamite, in caso di vittoria il duo nipponico avrebbe ottenuto una. Un bell’incontro chiuso con una splendidaI due tag team hanno messo in scena una contesa molto divertente ed equilibrata, il duo formato daè andato vicino alla vittoria in più di un’occasione ma alla fine sono stati i campioni di ...

