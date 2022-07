Aborto, nel Texas in vigore la legge che vieta l'interruzione di gravidanza e la punisce col carcere (Di sabato 2 luglio 2022) Negli Stati Uniti , la Corte suprema del Texas ha autorizzato l'entrata in vigore di una legge del 1925 che vieta l'Aborto e punisce chi lo pratica con l'eventuale carcerazione. In questo modo viene ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) Negli Stati Uniti , la Corte suprema delha autorizzato l'entrata indi unadel 1925 chel'chi lo pratica con l'eventuale carcerazione. In questo modo viene ...

