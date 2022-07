Vieri, Gazzetta: “Nei panni di Maldini sarei davvero molto arrabbiato (Di venerdì 1 luglio 2022) Vieri, Gazzetta- Ha parlato alla Gazzetta Bobo Vieri delle vicende in società del Milan e non solo, mettendo sul piatto i vari fattori. LE SUE PAROLE nella lunga intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della vicenda legata al rinnovo di Paolo Maldini col Milan: “Io nei panni di Paolo mi sarei arrabbiato come una belva. Una follia, bisogna non sapere chi si ha in casa per fare quello che ha fatto il Milan. Fossi stato nei nuovi proprietari, firmato l’acquisto del Milan alle 12.30 sa cosa avrei fatto alle 12.31? Una telefonata a Maldini per convocarlo in sede e chiedergli per quanti anni avrebbe voluto firmare. Quello che hanno fatto lui, Pioli e Massara in questi due anni è stato ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 1 luglio 2022)- Ha parlato allaBobodelle vicende in società del Milan e non solo, mettendo sul piatto i vari fattori. LE SUE PAROLE nella lunga intervista rilasciata questa mattina alladello Sport, ha parlato anche della vicenda legata al rinnovo di Paolocol Milan: “Io neidi Paolo micome una belva. Una follia, bisogna non sapere chi si ha in casa per fare quello che ha fatto il Milan. Fossi stato nei nuovi proprietari, firmato l’acquisto del Milan alle 12.30 sa cosa avrei fatto alle 12.31? Una telefonata aper convocarlo in sede e chiedergli per quanti anni avrebbe voluto firmare. Quello che hanno fatto lui, Pioli e Massara in questi due anni è stato ...

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il mercato secondo Vieri: 'Lukaku sposta equilibri e avversari! Di Maria? Con Vlahovic è ok, ma...' - TUTTOJUVE_COM : Vieri su Gazzetta: “Alla Juve serve il gioco, De ligt perdita più grave di Skriniar” - Sneijderismo : RT @Gazzetta_it: Il mercato secondo Vieri: 'Lukaku sposta equilibri e avversari! Di Maria? Con Vlahovic è ok, ma...' - Gazzetta_it : Il mercato secondo Vieri: 'Lukaku sposta equilibri e avversari! Di Maria? Con Vlahovic è ok, ma...' -