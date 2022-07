Venezia: si entra su prenotazione, e dal 2023 pagando un ticket (Di venerdì 1 luglio 2022) La decisione è stata presa dal consiglio comunale della città, come riporta la stampa, con la delibera del 12 maggio: a Venezia si entrerà tramite prenotazione e dal 16 gennaio 2023 sarà necessario pagare un biglietto d’ingresso per visitarla. Venezia si protegge così dall’enorme flusso di turisti che ogni anno accorrono per visitare la magica città veneta. La prenotazione permetterà ai visitatori non solo di assicurarsi la visita della città, ma anche di avere diritto a sconti e promozioni per musei e trasporti, come i vaporetti: il biglietto per un vaporetto, infatti, si alzerà a partire da settembre e invece di 7,50 euro verrà a costare 9,50, ma chi prenoterà potrà pagarlo al prezzo originale di 7,50 e risparmierà anche 5 euro di parcheggio. Una volta fatta la prenotazione, si ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 1 luglio 2022) La decisione è stata presa dal consiglio comunale della città, come riporta la stampa, con la delibera del 12 maggio: asi entrerà tramitee dal 16 gennaiosarà necessario pagare un biglietto d’ingresso per visitarla.si protegge così dall’enorme flusso di turisti che ogni anno accorrono per visitare la magica città veneta. Lapermetterà ai visitatori non solo di assicurarsi la visita della città, ma anche di avere diritto a sconti e promozioni per musei e trasporti, come i vaporetti: il biglietto per un vaporetto, infatti, si alzerà a partire da settembre e invece di 7,50 euro verrà a costare 9,50, ma chi prenoterà potrà pagarlo al prezzo originale di 7,50 e risparmierà anche 5 euro di parcheggio. Una volta fatta la, si ...

