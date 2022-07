San Siro, i comitati che vogliono salvare lo stadio chiedono un dibattito trasparente (Di venerdì 1 luglio 2022) Proseguono i dibattiti in merito al futuro di San Siro, stadio che ospita Milan e Inter il cui futuro è più incerto che mai. Nella conferenza stampa convocata a Palazzo Marino, comitati civici ed ambientalisti hanno chiesto una discussione sul progetto di riqualificazione dell’impianto e dell’area circostante. A margine di tale conferenza ha preso la parola Andrea Bonessa, tra i promotori del referendum per il Meazza e tra coloro che chiedono un “dibattito trasparente“: “Il nostro augurio è che la legge venga rispettata in tutti i punti e le procedure. In un dibattito pubblico tutti i cittadini dovrebbe venire a conoscenza degli aspetti da considerare in modo da giungere ad un processo di condivisione. Tuttavia temiamo che sia stato tutto già deciso“. Bonessa ha poi ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Proseguono i dibattiti in merito al futuro di Sanche ospita Milan e Inter il cui futuro è più incerto che mai. Nella conferenza stampa convocata a Palazzo Marino,civici ed ambientalisti hanno chiesto una discussione sul progetto di riqualificazione dell’impianto e dell’area circostante. A margine di tale conferenza ha preso la parola Andrea Bonessa, tra i promotori del referendum per il Meazza e tra coloro cheun ““: “Il nostro augurio è che la legge venga rispettata in tutti i punti e le procedure. In unpubblico tutti i cittadini dovrebbe venire a conoscenza degli aspetti da considerare in modo da giungere ad un processo di condivisione. Tuttavia temiamo che sia stato tutto già deciso“. Bonessa ha poi ...

