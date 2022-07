Saldi estivi 2022, si parte domani 2 luglio e si prosegue fino al 30 agosto (Di venerdì 1 luglio 2022) . Ecco il “manuale dei Saldi” per non avere sorprese domani. sabato 2 luglio, hanno inizio i Saldi estivi in molte regioni italiane, dalla Lombardia alla Campania e dureranno fino al 30 agosto. Ma a battere tutti sui tempi è la regione Sicilia, che ha aperto le danze oggi, primo luglio. Solo la Provincia autonoma di Bolzano posticipa la stagione dei Saldi a metà mese, ovvero al 15 giugno. Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha dichiarato: “Le stime di spesa media a famiglia per questi Saldi estivi sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale soprattutto sulle coste e nelle città d’arte. I ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022) . Ecco il “manuale dei” per non avere sorprese. sabato 2, hanno inizio iin molte regioni italiane, dalla Lombardia alla Campania e durerannoal 30. Ma a battere tutti sui tempi è la regione Sicilia, che ha aperto le danze oggi, primo. Solo la Provincia autonoma di Bolzano posticipa la stagione deia metà mese, ovvero al 15 giugno. Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha dichiarato: “Le stime di spesa media a famiglia per questisono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale soprattutto sulle coste e nelle città d’arte. I ...

