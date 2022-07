Saldi estivi 2022 in partenza a luglio: quando iniziano? Le date regione per regione (Di venerdì 1 luglio 2022) Saldi estivi 2022 in partenza a luglio: quando cominciano gli sconti e le promozioni in Italia? Tutte le date regione per regione. Saldi estivi 2022 in partenza a luglio: quando iniziano? I Saldi estivi 2022 sono ormai alle porte: milioni di italiani ne aspettano l’inizio per approfittare di innumerevoli sconti e promozioni fruibili sia online che nei negozi fisici. Negli ultimi due anni, i Saldi sono stati regolati dalle rigide norme anti-Covid imposte in Italia per contrastare la diffusione della pandemia e la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)incominciano gli sconti e le promozioni in Italia? Tutte leperin? Isono ormai alle porte: milioni di italiani ne aspettano l’inizio per approfittare di innumerevoli sconti e promozioni fruibili sia online che nei negozi fisici. Negli ultimi due anni, isono stati regolati dalle rigide norme anti-Covid imposte in Italia per contrastare la diffusione della pandemia e la ...

