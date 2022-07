Russia | una giornata di Aleksei Anatolevic

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Unadi. Come il protagonista del racconto di Solgenotzyn sulla vita di Ivan Denisovic nel gulag, il dissidente Navalny racconta la sua routine al carcere di massima sicurezza Ik-6. Sveglia alle sei del mattino. Dieci minuti per rifare il letto, lavarsi, radersi. alle 6.10 ginnastica. Alle 6.20 a colazione accompagnato. 6.40 perquisizione e al lavoro accompagnato. Al lavoro, si rimane seduti per sette ore, alla macchina a cucire su uno sgabello più basso delle ginocchia. alle 10.20 pausa pranzo di un quarto d’ora. Dopo aver finito di lavorare, continui a rimanere seduto. Su una panca di legno sotto un ritratto di Vladimir Putin. E’ chiamata “attività disciplinare”. Il sabato, ladi lavoro è ridotta a cinque ore. Ma non l’attività disciplinare. La domenica, in teoria, è ...