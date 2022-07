Raffaella Carrà: gli speciali tv a un anno dalla scomparsa (Di venerdì 1 luglio 2022) Raffaella Carrà Il 5 luglio 2021 ci lasciava Raffaella Carrà. A un anno dalla sua scomparsa, saranno tanti gli speciali dedicati alla signora della tv che proporrà la Rai, azienda che l’ha consacrata. Il primo appuntamento è previsto per domenica 3 luglio. Su Rai 3, alle ore 20.00, è infatti atteso lo speciale di Blob intitolato RaffaXSempre!, che racconterà Raffaella partendo dai suoi esordi cinematografici fino ad arrivare alla consacrazione televisiva, di cui è sempre stata tra i grandi protagonisti. Lo stesso giorno, in seconda serata su Rai 1, Adriana Pannitteri racconterà la poliedrica artista nello speciale del Tg1 intitolato Carramba, che Carrà!. Due giorni dopo, martedì 5 luglio, la terza ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 luglio 2022)Il 5 luglio 2021 ci lasciava. A unsua, sartanti glidedicati alla signora della tv che proporrà la Rai, azienda che l’ha consacrata. Il primo appuntamento è previsto per domenica 3 luglio. Su Rai 3, alle ore 20.00, è infatti atteso lo speciale di Blob intitolato RaffaXSempre!, che racconteràpartendo dai suoi esordi cinematografici fino ad arrivare alla consacrazione televisiva, di cui è sempre stata tra i grandi protagonisti. Lo stesso giorno, in seconda serata su Rai 1, Adriana Pannitteri racconterà la poliedrica artista nello speciale del Tg1 intitolato Carramba, che!. Due giorni dopo, martedì 5 luglio, la terza ...

Jova Beach Party 2022: Jovanotti, corsaro immortale ... Salmo - arrivato nel backstage con una curiosa parrucca biondo platino in stile Raffaella Carrà sulla testa - e, naturalmente, Gianni Morandi, con il quale ha stravinto alla serata delle cover dell ... 

Bellaria dedica il lungomare a Raffaella Carrà. Il programma Ad un anno dalla sua scomparsa, Bellaria Igea Marina dedica il lungomare cittadino a Raffaella Carrà. L'appuntamento è previsto per martedì 5 luglio alle ore 18.00 in Piazzale Kennedy, alla presenza delle Autorità e di Enzo Paolo Turchi, che in tante occasioni ha accompagnato ...