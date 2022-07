Poco F4 scontato di 50€ per il lancio del 9 luglio

(Di venerdì 1 luglio 2022)F4di 50€ in offertacon spedizione dal 9, dotato del processore Snapdragon 870 con processo a 7 nm, velocità core principale di 3,2 GHz e connettività 5G. Oppo Reno6di 150€F4 in offertaDotato di una fotocamera principale da 64 MP, una ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Con la prima aggiunta in assoluto della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sullo smartphone di, le immagini scattate con la principale sono una replica digitale quasi perfetta del momento catturato, con sfocatura dell’immagine ridotta e modalità Night Selfie per dettagli più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione ambienti. Fornito con una ricarica turbo da 67 W e una batteria da 4.500 mAh (tipica). ...

Pubblicità

giannifioreGF : #PocoF4 scontato di 50€ per il lancio del 9 luglio - ghandalf66 : @satrapox @lercionotizie @Davide_Paolino Ed andando a memoria, quindi col rischio di sbagliarmi, mi sembra che non… - Frances74621156 : @rprat75 @AlePassanti Impiegato poco quest'anno, vediamo se il prossimo anno troverà spazio; secondo me la regular… - ultimo_cassetto : RT @smilingda: È tutto poco scontato se sai dargli un prezzo. - ludolatorre : @luteleg @CarloCalenda @Azione_it Direi che l'esito di entrambi era scontato, siccome un referendum è stato fatto p… -

Il risultato finale potrà apparire fin troppo prevedibile oin certi elementi, tuttavia ... questi oggetti se finissero nelle mani sbagliate, produrrebbero degli effetti a dir...... che ha daricevuto il via libera per l'esame dalla Commissione Affari Costituzionali " ... Sembra un punto condivisibile, forse addirittura, vero E invece no: oggi, infatti, l'...Coricati, posa il tuo smartphone, appoggia la bibita e goditi l'ombra che con pochissimi euro una tenda di questo tipo potrà regalare alla tua estate.Il Prime Day 2022 è una buona occasione per acquistare in saldo e in modo sicuro i sistemi operativi Windows risparmiando fino all’80%. Vediamo come e dove acquistarlo.