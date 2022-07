Pesche sciroppate | questo è il momento giusto per farle!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 luglio 2022) Se ami stare tra i fornelli puoi cimentarti nella preparazione delle. Non so se sai che esiste un procedimento facile e veloce per realizzarle in modo da conservarle fino a 12 mesi. Ovviamente potremo utilizzare le nostreper farcire o decorare qualsiasi dolce. Tuttavia, il procedimento che troverai spiegato qui sotto si può applicare anche per realizzare delle albicocche oppure delle prugne. Rimbocchiamoci le maniche e cominciamo subito! Gli ingredienti da utilizzare sono: 4 kg di800 gr di zucchero 2 l di acqua Attenzione: la ricetta è utile per realizzare 7 vasetti. Preparazione dello sciroppo. Adagiamo sul fornello una pentola contenente l’acqua. Dopodiché versiamo dentro lo zucchero e facciamo cuocere mescolando continuamente. Una volta che lo ...