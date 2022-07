Pensione anticipata 2022: nuova proposta per i precoci, quota 41 divide (Di venerdì 1 luglio 2022) Il tempo per una nuova riforma pensionistica stringe, ed entro fine anno se non si farà qualcosa si tornerà alla legge Fornero. A questo proposito, un nostro lettore ci ha scritto una mail con una sua proposta di Pensione anticipata per il 2022-2023, vi riportiamo qui di seguito le sue parole e la sua idea che permetterebbe ai precoci di uscire prima dei 42 anni e 10 mesi. Infine vi lasciamo alcuni commenti dei nostri lettori a proposito della quota 41, argomento sempre più discusso in queste ore. Ultime novità sulla Pensione anticipata 2022-2023: la proposta di un lettore Antonio Dal Pino nella sua email ci scrive: “Dopo aver mandato questa idea sia ai sindacati che ai partiti che a diversi ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 1 luglio 2022) Il tempo per unariforma pensionistica stringe, ed entro fine anno se non si farà qualcosa si tornerà alla legge Fornero. A questo proposito, un nostro lettore ci ha scritto una mail con una suadiper il-2023, vi riportiamo qui di seguito le sue parole e la sua idea che permetterebbe aidi uscire prima dei 42 anni e 10 mesi. Infine vi lasciamo alcuni commenti dei nostri lettori a proposito della41, argomento sempre più discusso in queste ore. Ultime novità sulla-2023: ladi un lettore Antonio Dal Pino nella sua email ci scrive: “Dopo aver mandato questa idea sia ai sindacati che ai partiti che a diversi ...

