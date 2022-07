Pallanuoto, il Settebello supera l’esame di greco e torna in finale ai Mondiali! (Di venerdì 1 luglio 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto sono proseguiti oggi, venerdì 1° luglio, a Budapest, in Ungheria: nella prima semifinale il Settebello di Alessandro Campagna batte la Grecia per 11-10 e giocherà la finale per l’oro domenica 3 luglio alle ore 20.00 contro la vincente di Spagna-Croazia. Settima finale iridata per l’Italia, già quattro volte campione in passato. In avvio tra i pali Campagna sceglie Del Lungo (poi MVP) e Vlachos punta su Tzortzatos. Nel primo quarto a sbloccare lo score è Dolce in superiorità, ma a seguire pareggia Kalogeropoulos. Il primo break è italiano: Cannella in superiorità e Iocchi Gratta in parità numerica portano lo score sul 3-1. Vlachopoulos accorcia, ma Bruni in superiorità firma il 4-2. Nella seconda frazione Vlachopoulos accorcia in avvio, poi si contano più espulsioni che ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) I Mondiali 2022 disono proseguiti oggi, venerdì 1° luglio, a Budapest, in Ungheria: nella prima semiildi Alessandro Campagna batte la Grecia per 11-10 e giocherà laper l’oro domenica 3 luglio alle ore 20.00 contro la vincente di Spagna-Croazia. Settimairidata per l’Italia, già quattro volte campione in passato. In avvio tra i pali Campagna sceglie Del Lungo (poi MVP) e Vlachos punta su Tzortzatos. Nel primo quarto a sbloccare lo score è Dolce in superiorità, ma a seguire pareggia Kalogeropoulos. Il primo break è italiano: Cannella in superiorità e Iocchi Gratta in parità numerica portano lo score sul 3-1. Vlachopoulos accorcia, ma Bruni in superiorità firma il 4-2. Nella seconda frazione Vlachopoulos accorcia in avvio, poi si contano più espulsioni che ...

