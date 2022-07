Ondate di calore, la protezione civile: “Allerta dal 2 al 5 luglio” (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle 8 di domani mattina, sabato 2 luglio e fino alle 8 di martedì 5 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla DGR 870 dell’8 luglio 2005 pubblicata sul Burc n. 37 del 1 agosto 2005) si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60÷80% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle 8 di domani mattina, sabato 2e fino alle 8 di martedì 5nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla DGR 870 dell’82005 pubblicata sul Burc n. 37 del 1 agosto 2005) si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60÷80% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla ...

Pubblicità

BarbascuraX : Comunque amici e amiche, io non è che voglio essere monotematico, ma “la siccità più grave degli ultimi 70 anni”, “… - Link4Universe : Ondate estreme di calore, siccità, inflazione estrema, guerre e instabilità politica, uragani più estremi, pandemie… - Agenzia_Ansa : E' allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perug… - ptvtelenostra : ONDATE DI CALORE, WEEKEND DI FUOCO: FINO A MARTEDI' ANCHE SETTE GRADI IN PIU' DELLA MEDIA - - palermo24h : Ondate di calore, a Messina bollino rosso per il 2 luglio: come comportarsi nelle ore più calde -