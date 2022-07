(Di venerdì 1 luglio 2022) Russi e ucraini sembrano tacitamente d'accordo su questo punto. Così Mosca usa i grandi scrittori dell’Ottocento per la propria propaganda e Kiev vuole eliminarli perfino dalle strade. “Guardate il capolavoro, non la cornice” ammoniva Nabokov nelle sue lezioni

Pubblicità

HuffPostItalia : Non putinizzate la letteratura russa -

L'HuffPost

"Guardate il capolavoro", diceva, "la cornice". Da quando è iniziata l'aggressione all'Ucraina, la sua lezione è sempre meno seguita. Non putinizzate la letteratura russa Il bonus Draghi rappresenta un piccolo respiro per le famiglie con Isee basso. Andiamo nei dettagli dell’incentivo dato dal governo. Sono tante le ...Russi e ucraini sembrano tacitamente d'accordo su questo elemento. Così Mosca usa i grandi scrittori dell’Ottocento per la propria propaganda e Kiev vuole ...