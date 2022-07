Napoli su Daniele Verde (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’addio di Lorenzo Insigne, che è volato via a Toronto, e le indiscrezioni di mercato che portano Matteo Politano lontano da Napoli, la società partenopea si sta muovendo sul mercato per acquistare una nuova ala destra. La prerogativa sembra essere quella di non spendere molto dal punto di vista economico e per questo l’arrivo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’addio di Lorenzo Insigne, che è volato via a Toronto, e le indiscrezioni di mercato che portano Matteo Politano lontano da, la società partenopea si sta muovendo sul mercato per acquistare una nuova ala destra. La prerogativa sembra essere quella di non spendere molto dal punto di vista economico e per questo l’arrivo L'articolo

Juventus, ci sarebbe una prima offerta per Koulibaly: 20 milioni più Rovella

Inoltre, in difesa non è da escludere una partenza di Daniele Rugani. La Juventus potrebbe infatti ...da capire se l'offerta di 20 milioni di euro più Rovella sia ritenuta soddisfacente dal Napoli.

Scuola e Memoria, un progetto per la convivenza civile

A questo incontro, aperto da Mariella Sclafani, assessore del Comune di Castroreale, hanno preso parte rav Ariel Finzi, rabbino della Comunità ebraica di Napoli, Daniele Garrone, pastore e docente ...

Calciomercato Napoli, rincorsa sulle fasce: Giuntoli guarda in casa Spezia

Il Napoli sarebbe molto attivo in ottica calciomercato, per cercare di rinforzare la rosa e puntare in alto. Come riportato da Radio Kiss Kiss, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe sondando il mercato.