Missioni spaziale a rischio | gli astronauti perdono troppa massa ossea

Nel prossimo futuro si stanno concependospaziali con viaggi in luoghi più distanti, oltre la StazioneInternazionale: "Gli astronauti si avventureranno nello spazio profondo in ...... fornito dalla compagniadi Elon Musk , SpaceX . È una soluzione transitoria, perché sul ... ma c'è bisogno di tempo per completarli e non saranno disponibili per accogliere le prime... Esplorazione spaziale: prossima fermata Urano Prevista per giovedì 21 luglio, ore 16 (italiane) la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti. La data è stata rivelata dalla Nasa ...Si chiama Asthros, è stato progettato e costruito dall’impresa brianzola Media Lario e il suo specchio primario è fra i più grandi mai realizzati per telescopi su pallone stratosferico. Osservando nel ...