LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco la finale del sincro mixed dalla piattaforma. Jodoin Di Maria/Timbretti in gara (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 Oltre alla coppia italiana, presenti Corea, Francia, Australia, Cina, Geramania, USA, Cuba e Ucraina. La coppia cinese, neanche a dirlo, parte coi favori del pronostico. 18.50 Senza avere nulla da perdere i due azzurri andranno a caccia di soddisfazioni per centrare il meglio possibile, sulla base delle proprie possibilità . 18.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del sincro misto dalla piattaforma. Presenti in questo atto conclusivo la coppia formata da Jodoin Di Maria/Timbretti Gugiu. 17.20: Appuntamento alle 19 con la finale del sincro misto dalla piattaforma.

