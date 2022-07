L’Italia e le autocrazie | da crocevia a frontiera Parla Kupchan

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 luglio 2022) La guerra russa in Ucraina delinea due frontiere nello scacchiere internazionale. Una fisica, quella di una nuova deterrenza militare della Nato ad Est per far fronte alla minaccia di Mosca. Un’altra invisibile e non meno decisiva per le sorti dell’Occidente democratico, spiega a Formiche.net il politologo americano Charles, Senior Fellow del Council on Foreign Relations. Cosa resta del summit Nato a Madrid? Era destinato ad essere un summit storico. Stiamo scivolando in qualcosa di simile a una nuova Guerra Fredda, con una rimilitarizzazione sullatra Est ed Ovest. La buona notizia è che sta accadendo più lentamente del previsto. Non vedremo, almeno per il momento, un nuovo muro di Berlino. L’Alleanza però aumenterà la sua presenza in Europa. È vero, la presenza americana in Europa finirà per raddoppiare. La Nato ha capito di dover ...