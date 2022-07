L’evoluzione del lusso italiano | Stefano Ricci Spring Summer 2023

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 1 luglio 2022) Life&People.it “Il mio più importante risultato nella vita? Essere riuscito ad arrivare fino a qua!” Scherza,, sulla terrazza alta del castello Aragonese di Ischia, 113 metri sul livello del mare, monumentali scalini di pietra per salire fino ai torrioni affacciati sulla baia, l’inconfondibile profilo dell’isola di Capri sullo sfondo. L’ imprenditore-designer fiorentino a capo della sua omonima azienda che quest’anno festeggia i primi cinquanta anni di storia è decisamente soddisfatto dell’impresa, imprenditoriale ma anche fisica. Arrivare in alto non è facile ma lui ci è riuscito, sempre insieme alla moglie Claudia, partendo da una semplice cravatta, nel 1972. E oggi, accompagnato dai figli uFilippo e Niccolò, rispettivamente direttore creativo e co-ceo dell’azienda, continua inarrestabile la sua scalata che è anche promozione ...