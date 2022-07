Leclerc, una Silversone 'liscia' per puntare la vittoria (Di venerdì 1 luglio 2022) Chiede un "normale" week end di gara, lontano da problemi di affidabilità, lontano da penalizzazioni da subire in griglia. Un sano e ordinario Gran Premio di Gran Bretagna , per puntare alla vittoria, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 1 luglio 2022) Chiede un "normale" week end di gara, lontano da problemi di affidabilità, lontano da penalizzazioni da subire in griglia. Un sano e ordinario Gran Premio di Gran Bretagna , peralla, ...

Pubblicità

elliotaldstan : Ma si,sfruttiamo una cosa seria per attaccare Leclerc e i suoi fan,come al solito. Spoiler: vatti a leggere quello… - PietroBonamin : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari ha sostituito il telaio di Sainz con uno ‘usato’ per una anomalia al sistema di carburante. Leclerc userà la… - lf_albert : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari ha sostituito il telaio di Sainz con uno ‘usato’ per una anomalia al sistema di carburante. Leclerc userà la… - MatuGallardoR : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari ha sostituito il telaio di Sainz con uno ‘usato’ per una anomalia al sistema di carburante. Leclerc userà la… - Manny_Mobster : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari ha sostituito il telaio di Sainz con uno ‘usato’ per una anomalia al sistema di carburante. Leclerc userà la… -