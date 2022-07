Ladispoli, tutto pronto per il ‘Summer Fest’: eventi e spettacoli per grandi e piccini (Di venerdì 1 luglio 2022) tutto pronto per il calendario estivo a Ladispoli con il grande ritorno del “Summer Fest” il 29, 30 e 31 luglio. Ladispoli Summer Fest: divertimento ed eventi gratuiti per grandi e piccini “L’estate sta entrando nel vivo e, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale sta lavorando su un ricco cartellone di eventi e spettacoli di vario genere, tutti gratuiti per i cittadini”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che la prossima settimana verranno comunicate tutte le date degli spettacoli in programma per l’estate 2022. “Il Ladispoli Summer Fest tornerà in Piazza Rossellini, con nomi di spicco del panorama musicale nazionale, il 29, 30 e 31 luglio. A partire dall’8 luglio – ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022)per il calendario estivo acon il grande ritorno del “Summer Fest” il 29, 30 e 31 luglio.Summer Fest: divertimento edgratuiti per“L’estate sta entrando nel vivo e, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale sta lavorando su un ricco cartellone didi vario genere, tutti gratuiti per i cittadini”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che la prossima settimana verranno comunicate tutte le date degliin programma per l’estate 2022. “IlSummer Fest tornerà in Piazza Rossellini, con nomi di spicco del panorama musicale nazionale, il 29, 30 e 31 luglio. A partire dall’8 luglio – ha ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ladispoli, tutto pronto per il ‘Summer Fest’: eventi e spettacoli per grandi e piccini - OrticaWeb : Eventi Ladispoli: Tutto pronto per il calendario estivo - tequi3 : @AndreaN1964 @1f6eed3c8c1c4e4 Pensa che coglioni… dovrebbero voler andare in vacanza a ladispoli (con tutto il risp… -