Inter | depositati i contratti di Onana e Mkhitaryan

(Di venerdì 1 luglio 2022) Andreed Henrikhsono due giocatori dell’. Aspettando l’annuncio social, idei due giocatori, che arrivano a parametro zero rispettivamente da Ajax e Roma, sono stati infattiin Lega Serie A, come reso noto dalla stessa Lega nella sezione del sito dedicata al calciomercato.si aggiungono ad Asllani e Lukaku tra i giocatori per cui il club nerazzurro ha depositato i. SportFace.

