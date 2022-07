Il settebello torna in finale ai Mondiali (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - L'Italia di Campagna va in finale ai Mondiali di Budapest battendo in un'accesa semifinale la Grecia per 11-10, con tanti di penalty assegnato agli ellenici a 4 secondi dal termine che ha riaperto la partita. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, aspettano la vincente della semifinale tra Spagna e Croazia. Per l'Italia, nazionale 4 volte iridata, è la settima finale mondiale. Domenica sera, alle 20 italiane (diretta su Raitre), la Nazionale azzurra giocherà la gara decisiva per la medaglia d'oro Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - L'Italia di Campagna va inaidi Budapest battendo in un'accesa semila Grecia per 11-10, con tanti di penalty assegnato agli ellenici a 4 secondi dal termine che ha riaperto la partita. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, aspettano la vincente della semitra Spagna e Croazia. Per l'Italia, nazionale 4 volte iridata, è la settimamondiale. Domenica sera, alle 20 italiane (diretta su Raitre), la Nazionale azzurra giocherà la gara decisiva per la medaglia d'oro

