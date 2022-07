Guerra in Ucraina, il Papa: “Su Putin mi hanno messo in bocca cose non dette” (Di venerdì 1 luglio 2022) Città del Vaticano – “È vero che se parlo io, tutti dicono ‘Il Papa ha parlato e ha detto questo’. Ma è anche vero che prendono una frase fuori dal contesto e ti fanno dire ciò che non intendevi dire. In altre parole, bisogna fare molta attenzione”. Lo sottolinea Papa Francesco in una intervista alla agenzia argentina Telam. “Per esempio, con la Guerra, c’è stata un’intera controversia per una mia dichiarazione su una rivista dei gesuiti: ho detto che ’qui non ci sono né buoni né cattivi’ e ho spiegato perché. Ma hanno preso questa dichiarazione da sola e hanno detto: ‘Il Papa non condanna Putin!’. La realtà è che lo stato di Guerra è qualcosa di molto più universale, più serio, e non ci sono buoni e cattivi. Siamo tutti coinvolti e questo è ciò che ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022) Città del Vaticano – “È vero che se parlo io, tutti dicono ‘Ilha parlato e ha detto questo’. Ma è anche vero che prendono una frase fuori dal contesto e ti fanno dire ciò che non intendevi dire. In altre parole, bisogna fare molta attenzione”. Lo sottolineaFrancesco in una intervista alla agenzia argentina Telam. “Per esempio, con la, c’è stata un’intera controversia per una mia dichiarazione su una rivista dei gesuiti: ho detto che ’qui non ci sono né buoni né cattivi’ e ho spiegato perché. Mapreso questa dichiarazione da sola edetto: ‘Ilnon condanna!’. La realtà è che lo stato diè qualcosa di molto più universale, più serio, e non ci sono buoni e cattivi. Siamo tutti coinvolti e questo è ciò che ...

