Pubblicità

MattiaMelara_ : Faranno 2 centrali, usciranno sia De Ligt che Rugani. KK e Badiashile mia previsione. Se KK rifiuta, Gabriel. -

Calcio News 24

Il difensore piace anche al PSG che ha fatto un'offerta, ma respinta Nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse dire addio alla Juventus, i bianconeri potrebbero affondare il colpo per, ...Il nuovo presidente cileno,Boric, aveva espresso il suo sostegno alla Convenzione subito ... L'industria laperché rallenterebbe gli investimenti e lo sviluppo minerario. I membri della ... Gabriel rifiuta il PSG e la Juve rimane in corsa per il difensore dell'Arsenal Gabriel Juve: il difensore ha rifiutato un top club! Ultimissime sul futuro del calciatore dell’Arsenal, possibile sostituto di De Ligt Nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse dire addio alla Juventu ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...