Fondi Superbonus esauriti: ecco un possibile piano B (Di venerdì 1 luglio 2022) I Fondi destinati al Superbonus appaiono esauriti. Quali sono le soluzioni prevedibili allo stato attuale? I Fondi stanziati dal Governo per finanziare la misura del cosiddetto Superbonus 110% sono ormai terminati. L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha reso noto che dei 33,3 miliardi di euro investiti per il provvedimento, ben 32,5 sono già stati impegnati. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 1 luglio 2022) Idestinati alappaiono. Quali sono le soluzioni prevedibili allo stato attuale? Istanziati dal Governo per finanziare la misura del cosiddetto110% sono ormai terminati. L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha reso noto che dei 33,3 miliardi di euro investiti per il provvedimento, ben 32,5 sono già stati impegnati. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

VoceDelTrentino : Mancano i fondi, niente proroga del superbonus: a rischio 47 mila addetti nel settore dell'edilizia - LauraTurchet : RT @ildisagioh: Il governo Draghi blocca le nuove proroghe del superbonus per mancanza di fondi, che verranno stanziati per ricostruire l’U… - BdeligioBruno : RT @ildisagioh: Il governo Draghi blocca le nuove proroghe del superbonus per mancanza di fondi, che verranno stanziati per ricostruire l’U… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Superbonus 110%, cessione del credito verso l’apertura ma il Governo blocca le proroghe per altri fondi - Marco1999Busa : RT @byoblu: Draghi non cambia idea sul #Superbonus ed è deciso a non rinnovare i fondi per la misura. A rischio migliaia di imprese. https… -