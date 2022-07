Far west a Roma, assalto al portavalori. Ferita una guardia giurata, i rapinatori fuggono con un bottino milionario (Di venerdì 1 luglio 2022) assalto al portavalori a Torre Angela, commando armato spara in strada e porta via 1.400.000 euro. È successo questa mattina a Roma, poco prima delle 8 in via Anteo, zona Casilino, dove questa mattina un commando armato ha bloccato un portavalori che aveva appena prelevato gli incassi dei locali e li stava andando a depositare in banca. Il furgone è stato fermato e circondato. Con un'azione fulminea, armi alla mano, i banditi hanno rubato la pistola alla guardia giurata. Poi gli hanno intimato di consegnare il contenuto del blindato. Al rifiuto, è iniziata una sparatoria. Un conflitto a fuoco dove ad avere la peggio è stata la guardia giurata rimasta Ferita a una gamba, ma a quanto pare, non è in pericolo di vita. Scene di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022)ala Torre Angela, commando armato spara in strada e porta via 1.400.000 euro. È successo questa mattina a, poco prima delle 8 in via Anteo, zona Casilino, dove questa mattina un commando armato ha bloccato unche aveva appena prelevato gli incassi dei locali e li stava andando a depositare in banca. Il furgone è stato fermato e circondato. Con un'azione fulminea, armi alla mano, i banditi hanno rubato la pistola alla. Poi gli hanno intimato di consegnare il contenuto del blindato. Al rifiuto, è iniziata una sparatoria. Un conflitto a fuoco dove ad avere la peggio è stata larimastaa una gamba, ma a quanto pare, non è in pericolo di vita. Scene di ...

Pubblicità

Pura_Vida69 : RT @romatoday: Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - tempoweb : Far west a #Roma, assalto al #portavalori. Ferita una guardia giurata, i rapinatori fuggono con un bottino milionar… - 50GENNY : RT @romatoday: Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - romatoday : Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - mori_annalisa : @cosimoamato4 Siamo in pieno far west ?? -