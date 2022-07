E in Beetlejuice 2 potrebbe ricongiungersi con Johnny Depp

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo una lungo periodo in cui ha collezionato una serie di flop, Winona Laura Horowitz aka Winona Ryder è tornata alla ribalta. E il merito va tutto a Stranger Things, serie Netflix horror-comedy-sci-fi firmata dai fratelli Duffer ora giunta al finale della quarta stagione (disponibile da oggi). A 51 anni, gli occhi sono ancora da cerbiatta, il fisico minuto, l’espressione ancora infantile e leggermente stupita di chi sembra non invecchiare mai. Del resto, nonostante la fama, i premi, i registi, gli stilisti, l’infinita serie di relazioni non è mai stata una star convenzionale, bensì l’oggetto di un’intensa venerazione. Specialmente da parte di chi, a partire dalla Generazione X, ha amato e ama tutto ciò che è sensibile, bizzarro, gotico, dark, strano, sessualmente non definito o romanticamente femminile. ...