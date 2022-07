Classifica FIMI: ancora primi Fedez, Tananai e Mara Sattei (singoli) e Lazza (album). Salgono Annalisa e Lamborghini (Di venerdì 1 luglio 2022) Tananai Nessun cambiamento significativo nelle classifiche FIMI dal 24 al 30 giugno 2022. Mentre nei singoli continua a dominare il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, negli album si impone per la seconda settimana consecutiva Lazza. Vediamo cosa è successo. Rispetto alla scorsa settimana, nulla è rimasto invariato nel podio: a primeggiare c’è La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, seguita da Shakerando di Rhove e Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Stabile anche il quarto posto occupato da 5 Gocce di Irama & Rkomi. Leggera salita (+1) per Hace Calor di Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta & Rvfv feat Omar Varela. I Love You Baby di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 luglio 2022)Nessun cambiamento significativo nelle classifichedal 24 al 30 giugno 2022. Mentre neicontinua a dominare il trio formato da, neglisi impone per la seconda settimana consecutiva. Vediamo cosa è successo. Rispetto alla scorsa settimana, nulla è rimasto invariato nel podio: a primeggiare c’è La Dolce Vita di, seguita da Shakerando di Rhove e Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Stabile anche il quarto posto occupato da 5 Gocce di Irama & Rkomi. Leggera salita (+1) per Hace Calor di Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta & Rvfv feat Omar Varela. I Love You Baby di ...

