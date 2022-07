Calciomercato Sampdoria: Diego Valencia si candida, la Samp ci pensa (Di venerdì 1 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, l’attaccante dell’Universitad Catolica Diego Valencia si è proposto ai blucerchiati La Sampdoria monitora la situazione legata a Diego Valencia. L’attaccante classe 2000, in scadenza di contratto al prossimo 31 dicembre con l’Universidad Catolica, ha mandato la sua candidatura alla Samp tramite il suo entourage. Al momento il direttore sportivo Daniele Faggiano ha preso tempo, rimandando la decisione a Calciomercato inoltrato. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 2 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022), l’attaccante dell’Universitad Catolicasi è proposto ai blucerchiati Lamonitora la situazione legata a. L’attaccante classe 2000, in scadenza di contratto al prossimo 31 dicembre con l’Universidad Catolica, ha mandato la suatura allatramite il suo entourage. Al momento il direttore sportivo Daniele Faggiano ha preso tempo, rimandando la decisione ainoltrato. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 2 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

