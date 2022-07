Auditorium del Mare a Fiumicino: perché festeggiare l’inaugurazione di un cantiere? (Di venerdì 1 luglio 2022) Fiumicino – Di seguito riportiamo la lettera inviata ai residenti di Fiumicino sul “perché” l’inaugurazione del cantiere per l’Auditorium del Mare sarà seguita da una festa con tanto di salsicciata: Carissima, carissimo,lunedì 4 luglio inaugureremo il cantiere che darà vita all’Auditorium del Mare, il primo di Fiumicino, il più grande del litorale laziale. Vogliamo che sia un giorno di festa per la città. Un giorno in cui condividere le tante iniziative che ci saranno e che stiamo raccontando in questi giorni. E vogliamo che diventi anche un’occasione per vedere l’ex Centrale Enel e raccontare, a chi vorrà esserci, insieme alle altre autorità presenti, i passaggi decisivi che con tanto impegno e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022)– Di seguito riportiamo la lettera inviata ai residenti disul “delper l’delsarà seguita da una festa con tanto di salsicciata: Carissima, carissimo,lunedì 4 luglio inaugureremo ilche darà vita all’del, il primo di, il più grande del litorale laziale. Vogliamo che sia un giorno di festa per la città. Un giorno in cui condividere le tante iniziative che ci saranno e che stiamo raccontando in questi giorni. E vogliamo che diventi anche un’occasione per vedere l’ex Centrale Enel e raccontare, a chi vorrà esserci, insieme alle altre autorità presenti, i passaggi decisivi che con tanto impegno e ...

Pubblicità

secolourbano : RT @anitecassinform: ??Convegno di presentazione del Rapporto 'Il Digitale in Italia' ?? 5 luglio 2022 - ore 14.30 - IN PRESENZA ?? Assolombar… - CorriereAlbaBra : MONFORTE D'ALBA - Venerdì 1 luglio alle ore 17.30 si terrà presso Auditorium Horszowsky (Via del Carretto, 16 – 120… - ottavio05 : RT @FurlanAnnamaria: Sabato #2luglio interverrò al dibattito organizzato dall’ Associazione Liguria Futura per la presentazione del libro d… - Inno3news : RT @anitecassinform: ??Convegno di presentazione del Rapporto 'Il Digitale in Italia' ?? 5 luglio 2022 - ore 14.30 - IN PRESENZA ?? Assolombar… - startzai : RT @anitecassinform: ??Convegno di presentazione del Rapporto 'Il Digitale in Italia' ?? 5 luglio 2022 - ore 14.30 - IN PRESENZA ?? Assolombar… -