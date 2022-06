Uno strano cratere è comparso sulla Luna: colpa di un UFO? L’incredibile ipotesi (Di giovedì 30 giugno 2022) La NASA ha condiviso alcune immagini di un veicolo spaziale non identificato che si è schiantato sulla Luna. In molti, però, credono che in realtà si tratti proprio di un UFO. La Lunar Reconnaissance Orbiter ha rivelato un’attività insolita sulla Luna. L’impatto di un presunto veicolo spaziale ha lasciato cratere sul lato opposto del nostro L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 30 giugno 2022) La NASA ha condiviso alcune immagini di un veicolo spaziale non identificato che si è schiantato. In molti, però, credono che in realtà si tratti proprio di un. Lar Reconnaissance Orbiter ha rivelato un’attività insolita. L’impatto di un presunto veicolo spaziale ha lasciatosul lato opposto del nostro L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

qui_finanza : Scandalo a corte: Carlo nei guai per uno strano giro di soldi - bornjuventino : RT @teoremacs: Strano non arrivino offerte x Bonucci...mi avevano assicurato che Mou e Guardiola lo consideravano uno dei più forti....mah… - tuttiFDSM : @fattoquotidiano Strano eh. Perché non ci fate uno speciale su questo attacco? Il Vs esperto di politica internazi… - HalleyAitou : RT @ilReazionario: Non capisco lo stupore, gli sportivi professionisti sono persone che a 8 anni vengono strappate al vivere civile per ded… - teoremacs : Strano non arrivino offerte x Bonucci...mi avevano assicurato che Mou e Guardiola lo consideravano uno dei più forti....mah ... -