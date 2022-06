Ultime Notizie – Terrorismo, l’ex Prima Linea D’Elia: “Stato della vendetta se giudizio e castigo dopo decenni” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Me lo aspettavo tenendo conto dei decenni passati e di una Linea che si è confermata anche con questa decisione. Al di là di come la si pensi sulla questione della giustizia, se deve essere una giustizia riparativa piuttosto che retributiva, o del carcere, se deve essere un carcere che riabiliti o che contenga il male, l’argomento decisivo per me è che dopo decenni, in alcuni casi mezzo secolo dai fatti, qualsiasi giustizia e qualsiasi carcere sono l’una ingiusta e l’altro irragionevole”. Lo afferma all’Adnkronos Sergio D’Elia, ex dirigente di Prima Linea, all’indomani del ‘no’ della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello all’estradizione dei dieci ex Br arrestati nell’ambito dell’operazione Ombre rosse ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) “Me lo aspettavo tenendo conto deipassati e di unache si è confermata anche con questa decisione. Al di là di come la si pensi sulla questionegiustizia, se deve essere una giustizia riparativa piuttosto che retributiva, o del carcere, se deve essere un carcere che riabiliti o che contenga il male, l’argomento decisivo per me è che, in alcuni casi mezzo secolo dai fatti, qualsiasi giustizia e qualsiasi carcere sono l’una ingiusta e l’altro irragionevole”. Lo afferma all’Adnkronos Sergio, ex dirigente di, all’indomani del ‘no’Chambre de l’InstructionCorte d’Appello all’estradizione dei dieci ex Br arrestati nell’ambito dell’operazione Ombre rosse ...

