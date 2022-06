Ultime Notizie – Il 12 luglio Premio ‘A tutta donna’ ed evento Lega Filo d’oro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Unbenefico dedicato alladel, una delle realtà più attive nell’aiuto dei disabili, dei sordo-ciechi in particolare, ed insieme il riconoscimento a tre donne, che si sono distinte quali eccellenze nell’ambito medico. A essere premiate, con il riconoscimento ideato nel 2019 dalla redazione del giornale online www.amamma.net, saranno tre primarie, che hanno guidato la lotta al Covid nella Sicilia occidentale: la professoressa Claudia Colomba, pediatra, infettivologa e primaria al Di Cristina-dei Bambini di Palermo, la dottoressa Chiara Iaria, infettivologa e primaria all’ospedale Civico di Palermo e la dottoressa Tiziana Maniscalchi, medico d’urgenza e primaria al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Simbolicamente, con le tre dottoresse, saranno premiati anche ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Inter, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - GabrielePollast : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Dopo la grande giornata di ieri (che commenteremo insieme), torniamo con il classico dailyupdate, parlere… - AmalaTV_ : ?? LIVE ORE 13.45 ?? Dopo la grande giornata di ieri (che commenteremo insieme), torniamo con il classico dailyupdat… -

Lesul conflitto Guerra Ucraina - Russia, nelle news di oggi l'annuncio dell'Aiea che ha perso i contatti con la centrale nucleare di Zaporizhzhia mentre il presidente ucraino Volodymyr ...Al 23° km, comincia l'ultimo giro, nelleboe matura la selezione. A 900 metri dalla fine l'... Leggi i commenti Nuoto: tutte le30 giugno - 12:19Altalenanti i risultati nelle ultime partite per gli uomini di Struber, tuttavia i padroni di casa scendono in campo con i favori del pronostico. L’Atlanta United occupa attualmente il decimo posto, ...La Rai ha da pochi giorni annunciato il nuovo palinsesto, tra fiction, film, documentari, programmi da non perdere. Tra questi anche Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera che resta una confe ...