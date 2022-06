Tom Hiddleston e Zawe Ashton presto genitori: l’attore di Loki papà per la prima volta (Di giovedì 30 giugno 2022) Tom Hiddleston e Zawe Ashton diventeranno presto genitori. La coppia, insieme dal 2019, ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel marzo di quest’anno, ma le voci su una presunta gravidanza non sono mai circolate in rete, almeno fino alla conferma delle ultime ore. Per entrambi si tratta del primo figlio. Ad annunciarlo sono diverse testate americane, tra cui Page Six e US Weekly, che mostrano scatti dell’attrice con un pancione in evidenza mentre sfilava sul red carpet della premiere del suo ultimo film, Mr. Malcolm’s List, che si è tenuta mercoledì sera a New York City. Tom Hiddleston non era presente all’evento, ma l’attrice era affiancata dai suoi co-protagonisti Freida Pinto, Sope Dirisu, Theo James e Sianad Gregory, oltre alla regista Emma Holly Jones. “Sono molto felice”, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Tomdiventeranno. La coppia, insieme dal 2019, ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel marzo di quest’anno, ma le voci su una presunta gravidanza non sono mai circolate in rete, almeno fino alla conferma delle ultime ore. Per entrambi si tratta del primo figlio. Ad annunciarlo sono diverse testate americane, tra cui Page Six e US Weekly, che mostrano scatti dell’attrice con un pancione in evidenza mentre sfilava sul red carpet della premiere del suo ultimo film, Mr. Malcolm’s List, che si è tenuta mercoledì sera a New York City. Tomnon era presente all’evento, ma l’attrice era affiancata dai suoi co-protagonisti Freida Pinto, Sope Dirisu, Theo James e Sianad Gregory, oltre alla regista Emma Holly Jones. “Sono molto felice”, ...

