Sinner-Isner, Wimbledon 2022: a che ora gioca, programma, canale tv, streaming (Di giovedì 30 giugno 2022) Jannik Sinner affronterà John Isner al terzo turno di Wimbledon 2022. Il tennista italiano tornerà in campo venerdì 1° luglio (terzo match dalle ore 12.00) per fronteggiare il forte statunitense in un micidiale scontro diretto che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alvarez e il tedesco Oscar Otte. L’altoatesino sembra avere trovato un buon feeling con l’erba londinese, superficie su cui in carriera non aveva mai vinto fino a lunedì scorso: prima ha regolato il quotato svizzero Stanislas Wawrinka e poi ha avuto la meglio sullo svedese Mikael Ymer. L’attuale numero 10 al mondo sarà chiamato ad alzare l’asticella contro l’americano, che al secondo turno è riuscito a eliminare il britannico Andy Murray. Jannik Sinner dovrà ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Jannikaffronterà Johnal terzo turno di. Il tennista italiano tornerà in campo venerdì 1° luglio (terzo match dalle ore 12.00) per fronteggiare il forte statunitense in un micidiale scontro diretto che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alvarez e il tedesco Oscar Otte. L’altoatesino sembra avere trovato un buon feeling con l’erba londinese, superficie su cui in carriera non aveva mai vinto fino a lunedì scorso: prima ha regolato il quotato svizzero Stanislas Wawrinka e poi ha avuto la meglio sullo svedese Mikael Ymer. L’attuale numero 10 al mondo sarà chiamato ad alzare l’asticella contro l’americano, che al secondo turno è riuscito a eliminare il britannico Andy Murray. Jannikdovrà ...

