Se state per affrontare un viaggio, attenzione a questo disturbo, per alcune persone è un vero incubo (Di giovedì 30 giugno 2022) L’estate è la stagione per eccellenza dei viaggi, degli spostamenti, con l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto. Che sia in automobile, treno, aereo, traghetto, i viaggi sono in aumento nel periodo estivo, soprattutto dopo due anni di grandi restrizioni a causa della pandemia da Covid. Il viaggio però non è per tutti sinonimo di qualcosa L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 30 giugno 2022) L’eè la stagione per eccellenza dei viaggi, degli spostamenti, con l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto. Che sia in automobile, treno, aereo, traghetto, i viaggi sono in aumento nel periodo estivo, soprattutto dopo due anni di grandi restrizioni a causa della pandemia da Covid. Ilperò non è per tutti sinonimo di qualcosa L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

captblicero : Sui canali Telegram italiani che negli ultimi anni si sono distinti per la disinformazione sul Covid e sull'invasio… - giovanniallevi : Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando! È iniziata la… - santegidionews : «Il decreto flussi 2022 ha allargato le quote di ingresso regolare in #italia, circa 76mila persone. Purtroppo non… - Mary95_real : RT @19ElenaMaria78: Vorrei avere la vostra stessa capacità di negare l'evidenza. Probabilmente vivete in un mondo fatato se ancora riuscite… - Giorgio19693 : @AAlecup @DavideR46325615 ripeto parli per giornali e social..non vivi a roma. buzzi e carminati (eversore nero) fa… -