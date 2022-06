Sabato previsto caldo record, 22 città da bollino rosso: c’è anche Napoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDovrebbe essere un Sabato da caldo record, il prossimo: sono infatti 22 i centri urbani (un numero mai raggiunto quest’anno) previsti con il bollino rosso, che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Oggi e domani i bollini rossi sono 19 (Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni). Questo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDovrebbe essere unda, il prossimo: sono infatti 22 i centri urbani (un numero mai raggiunto quest’anno) previsti con il, che indica il massimo rischioper tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina,, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Oggi e domani i bollini rossi sono 19 (Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni). Questo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

