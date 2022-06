Roma, colpisce con un coccio di bottiglia un 68enne: giovane arrestato per tentato omicidio (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 29enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio di un 68enne romeno. La sera dello scorso 21 giugno, una coppia era seduta su una panchina all’interno dei giardini pubblici tra via Statilia e via Grattoni quando è stata avvicinata da un uomo a loro sconosciuto che, in evidente stato di alterazione psicofisica e per futili motivi, avrebbe dapprima inveito nei loro confronti e poi si sarebbe accanito senza motivo contro il 68enne. L’uomo avrebbe poi spaccato a terra la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante e quelli del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hannoun 29enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato didi unromeno. La sera dello scorso 21 giugno, una coppia era seduta su una panchina all’interno dei giardini pubblici tra via Statilia e via Grattoni quando è stata avvicinata da un uomo a loro sconosciuto che, in evidente stato di alterazione psicofisica e per futili motivi, avrebbe dapprima inveito nei loro confronti e poi si sarebbe accanito senza motivo contro il. L’uomo avrebbe poi spaccato a terra la ...

