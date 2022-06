Pugno duro del Napoli: deciso il futuro di Fabian e Ounas (Di giovedì 30 giugno 2022) Raffaele Auriemma rivela su Tuttosport che la situazione tra la società azzurra e alcuni giocatori è tesa come raramente avvenuto in precedenza. Fabián Ruiz e Ounas, infatti, sembrano non essere intenzionati a rinnovare il proprio contratto con il Napoli. L’intenzione dei due è di liberarsi a zero il prossimo anno e decidere autonomamente la destinazione che preferiscono. Auriemma scrive: “È ancora in stand by l’operazione Deulofeu, bloccato dal tira e molla tra il Napoli e Mertens, così come sono d’intralcio i ritardi sulla cessione di Ounas: l’algerino preferisce aspettare la scadenza del contratto il prossimo anno“. “Idem per Fabián Ruiz, anche lui allettato dall’ipotesi di diventare il 30 giugno 2023 proprietario di se stesso. C’è da capire come reagirà il Napoli di fronte a questa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Raffaele Auriemma rivela su Tuttosport che la situazione tra la società azzurra e alcuni giocatori è tesa come raramente avvenuto in precedenza. Fabián Ruiz e, infatti, sembrano non essere intenzionati a rinnovare il proprio contratto con il. L’intenzione dei due è di liberarsi a zero il prossimo anno e decidere autonomamente la destinazione che preferiscono. Auriemma scrive: “È ancora in stand by l’operazione Deulofeu, bloccato dal tira e molla tra ile Mertens, così come sono d’intralcio i ritardi sulla cessione di: l’algerino preferisce aspettare la scadenza del contratto il prossimo anno“. “Idem per Fabián Ruiz, anche lui allettato dall’ipotesi di diventare il 30 giugno 2023 proprietario di se stesso. C’è da capire come reagirà ildi fronte a questa ...

Pubblicità

LaMalcontentaa : RT @AJG_Official: De Ligt probabilmente parte, la tifoseria dovrebbe essere triste, invece si gasa per il pugno duro di Arrivabene Tutto p… - MaurizioLastell : RT @AJG_Official: De Ligt probabilmente parte, la tifoseria dovrebbe essere triste, invece si gasa per il pugno duro di Arrivabene Tutto p… - 1987_Lorenza : RT @toselluc: @Laudantes Come dicevo nel video di stamattina, se la Juve ha deciso di usare “il pugno duro” con tutti allora Alex Sandro de… - Simone69527992 : @Roxas_223 Con Arrivabene e Cherubini finalmente si sta tornando ad essere Juventus. Pugno duro, chi vuole restare… - GiuseppeA_7 : RT @toselluc: @Laudantes Come dicevo nel video di stamattina, se la Juve ha deciso di usare “il pugno duro” con tutti allora Alex Sandro de… -