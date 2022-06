Palinsesti Tv8, Nicola Savino da settembre con show in prime time (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Nicola Savino entra a far parte della squadra di Tv8: da settembre, infatti, sarà affidata a lui la conduzione di uno show quotidiano nella fascia delle 20.30. “Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno ‘di famiglia’ – ha affermato Nicola Savino – TV8, una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8… secondi”. “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicola Savino nella famiglia Sky e su Tv8 – ha dichiarato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia – uno showman e autore poliedrico che ha fatto dell’ironia intelligente e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –entra a far parte della squadra di Tv8: da, infatti, sarà affidata a lui la conduzione di unoquotidiano nella fascia delle 20.30. “Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno ‘di famiglia’ – ha affermato– TV8, una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8… secondi”. “Siamo molto contenti di dare il benvenuto anella famiglia Sky e su Tv8 – ha dichiarato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia – unoman e autore poliedrico che ha fatto dell’ironia intelligente e ...

