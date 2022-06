Oroscopo Luglio | Bilancia

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobreè un'altalena, un alternarsi di stati emotivi fra il gioioso e l'uggioso. Se non siete in vacanza la vita quotidiana, il deja vu dei soliti gesti, i baci distratti, il caldo, la noia vi tolgono il respiro. L'equilibrio vacilla. Decisioni improvvise. Colpi di testa. Variazioni anche entusiasmanti. Conciliare gli opposti è il compito del mese. Da una parte siete pratici, concreti, presenti, affidabili, pronti a farvi in quattro per tutti. Dall'altra avete una gran voglia di evadere, fuggire, cambiare identità. Chi vi è accanto fatica a capirvi, ma non è un mese da vivere nell'immobilismo. Avete dentro una carica che è meglio esprimere.