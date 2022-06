Napoli, Mertens dirà addio: c'è una nuova idea dall'Inter per la trequarti (Di giovedì 30 giugno 2022) C'è una nuova idea per la sostituzione di Dries Mertens in casa Napoli: il belga, miglior marcatore della storia azzurra ma in scadenza di contratto, non dovrebbe rinnovare. Secondo il Mattino,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 30 giugno 2022) C'è unaper la sostituzione di Driesin casa: il belga, miglior marcatore della storia azzurra ma in scadenza di contratto, non dovrebbe rinnovare. Secondo il Mattino,...

capuanogio : #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccan… - anperillo : Il #Mattino: “Il club non ha accolto le sue richieste iniziali (oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni)… - annatrieste : Non so se #Koulibaly andrà via da Napoli, quello che so è che pochi prima di lui hanno centrato il punto: Napoli è… - Pall_Gonfiato : #Napoli, #Mertens dirà addio: c'è una nuova idea dall'#Inter per la trequarti - Francereale97 : Novità per il rinnovo di Dries #Mertens, pare che il belga abbia abbassato le pretese pur di restare a #Napoli,… -