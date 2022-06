Musica: Vasco chiude tour a Torino, 40 mila e folla fuori (Di giovedì 30 giugno 2022) Vasco Rossi ha concluso questa sera il suo tour 'Finalmente insieme' con un concerto, da mesi sold out, allo Stadio Olimpico Grande Torino, nel capoluogo piemontese, con 40 mila spettatori. Per le 11 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022)Rossi ha concluso questa sera il suo'Finalmente insieme' con un concerto, da mesi sold out, allo Stadio Olimpico Grande, nel capoluogo piemontese, con 40spettatori. Per le 11 ...

GINA32451015 : RT @StampaTorino: Vasco a Torino: tutto pronto per il gran finale del tour. Tre ore di show per i 40 mila dell'Olimpico - Raffael15361377 : Vasco rossi #musica - badrasimone : @imtheitaliansam @EdoardoMassob23 La fanbase è sempre stata la tossicità di un artista qualsiasi musica esso faccia… - StampaTorino : Vasco a Torino: tutto pronto per il gran finale del tour. Tre ore di show per i 40 mila dell'Olimpico - ravennafestival : RT @Ansa_ER: Musica: Pasolini filo conduttore per concerto Vasco Brondi. Giovedì quarta tappa 'Il Trebbo in musica' di Ravenna Festival #AN… -