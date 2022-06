Milan | Maldini | “Contenti di programmare un futuro sempre vincente”

Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - Gio16697 : RT @Pirichello: Paolo Maldini è il Milan, a volte molti non si rendono veramente conto del valore inestimabile che è per il nostro Club e i… - repubblica : Milan, Maldini rinnova: accordo trovato, avanti insieme aspettando Cardinale [di Enrico Currò e Luca Pagni] -

Dopo settimane difficili, in cui si è sfiorato anche il clamoroso strappo trae il, il club rossonero sembra avere di nuovo una guida sportiva ora che siamo nel pieno del calciomercato, ...23.04 Calcio,e Massara ok conPaoloe Frederic Massara rimangono direttore tecnico e direttore sportivo del. Lo afferma l'ex capitano: "E' tutto a posto, all'ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti della ...23.04 Calcio, Maldini e Massara ok con Milan Paolo Maldini e Frederic Massara riman- gono direttore tecnico e direttore sportivo del Milan. Lo afferma l'ex ca- pitano: "E' tutto a posto, all'ultimo ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...