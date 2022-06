LoveMi, l’altra faccia del concerto di Fedez: malori a catena e persone indagate (Di giovedì 30 giugno 2022) Come ogni grande evento pubblico, anche concerto LoveMi, organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano, ha avuto diversi problemi. Per sei ore le 20mila persone accorse per vedere esibirsi la creme della scena musicale italiana hanno ballato e cantato a dispetto del caldo afoso, ma questo ha fatto registrare diversi malori. Ben 190 sono stati i casi registrati dal 118, come segnalato dalla questura. Non solo, perché sei persone sono state fermate dalla polizia, che le ha portate in questura, e di queste due sono indagare: una per atti osceni in presenza di minori, l’altra per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) Come ogni grande evento pubblico, anche, organizzato dain piazza Duomo a Milano, ha avuto diversi problemi. Per sei ore le 20milaaccorse per vedere esibirsi la creme della scena musicale italiana hanno ballato e cantato a dispetto del caldo afoso, ma questo ha fatto registrare diversi. Ben 190 sono stati i casi registrati dal 118, come segnalato dalla questura. Non solo, perché seisono state fermate dalla polizia, che le ha portate in questura, e di queste due sono indagare: una per atti osceni in presenza di minori,per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero ...

