L' oroscopo di luglio

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 giugno 2022) Benvenuto! L'estate e i nostri cieli astrali si stanno… surriscaldando! Il 5, il loquace Mercurio nuota nel Cancro e il pianeta d'azione Marte entra in Toro. Questi cambiamenti cosmici porteranno un'energia più passiva, poiché Mercurio in Cancro induce a non dire la verità finché non ci si sente al sicuro nel farlo e Marte in Toro ama essere meno irruente, più calcolato nelle passioni. La luna piena in Capricorno il 13è un'opportunità di abbracciare il nostro potere. Venere entra in Cancro il 17, aggiungendo tenerezza ai nostri sentimenti. Mercurio diventa assertivo e assume un moto diretto il 19, entrando in Leone. Il Sole ruggisce in Leone il 22, esortandoci ad appoggiarci alla nostra ferocia e maestosità, un sentimento che verrà ...