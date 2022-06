Juventus | Arrivabene | “De Ligt vuole andare via | impossibile trattenerlo”

(Di giovedì 30 giugno 2022) “trattenere un giocatore che se ne. Però, dal tavolo delle trattative, bisogna alzarsi soddisfatti in tre. Vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto“. Sul futuro di Matthijs de, ai microfoni di “TuttoSport”, interviene l’amministratore delegato della, Maurizio. Nell’intervista concessa al quotidiano sportivo torinese, dal titolo “Juve totale”, il dirigente bianconero parla di varie cose. “Una squadra vincente è per un marchio globale. Su Pogba tutto procede bene. E’ un’operazione importante, anche sul piano commerciale“, ha detto. “Noi dirigenti coinvolgiamo Allegri in ogni cosa e lui ci coinvolge nelle sue scelte. Sta nascendo un gruppo più adatto a lui”, ha concluso il dirigente ...

Nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, il CEO della Juventus Maurizio Arrivabene parla della vicenda di calciomercato riguardante Matthijs de Ligt, obiettivo del Chelsea per la difesa. «Non c'è una nuova Juventus, c'è la Juventus che come obiettivo ha la continuità a mantenere una squadra ad altissimi livelli e mirare ad altissimi traguardi. Non starò a ripetere la famosa frase di Boniperti, ma vincere resta sempre l'unica cosa che conta; nella Juventus non c'è nessuno - giocatore, dirigente, allenatore o tifoso - più grande della Juventus.