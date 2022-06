(Di giovedì 30 giugno 2022)alle auto in sosta in via Respighi , dove i residenti pensano possa trattarsi di qualche vicino cheriservarsi il parcheggio. Una delle vittime martedì sera ha ...

Pubblicità

dinamo3040 : RT @SteveRothery68: PER NON DIMENTICARE. Tutto ciò risale a Gennaio 2018. Evito di raccontare i dispetti della gente, le umiliazioni, hanno… -

corriereadriatico.it

SENIGALLIA -alle auto in sosta in via Respighi , dove i residenti pensano possa trattarsi di qualche vicino che vuole riservarsi il parcheggio. Una delle vittime martedì sera ha voluto informare, ...Oltre, si dice, a un'auto trovata con tutte e quattro leall'esterno dell' aeroporto e riconducibile proprio ai partecipanti alla rissa. LA DINAMICA L'allerta scatta intorno alle ... Gomme squarciate a Senigallia: «È qualcuno che abita qui e vuole parcheggiare» SENIGALLIA - Gomme squarciate alle auto in sosta in via Respighi, dove i residenti pensano possa trattarsi di qualche vicino che vuole riservarsi il parcheggio. Una delle vittime martedì ...PERUGIA Una resa dei conti. Che potrebbe dunque avere le sembianze di un qualcosa di premeditato. I contorni di quanto avvenuto sabato pomeriggio in aeroporto, con personaggi dal pedigree ...